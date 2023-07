"Ya no nos quieren acá": Los miles de venezolanos que ahora se enfrentan a ser indocumentados en Colombia

También es difícil saber realmente por qué Petro podría querer relegar el tema migratorio. Pero entre las hipótesis está su búsqueda por tener buenas relaciones con Maduro, un actor clave en las negociaciones de paz con las guerrillas y crítico de la diáspora venezolana.

"Decepcionada del Estado colombiano"

"Pero como yo no he podido sacar el PPT y no estoy legalizada, no me aceptaron el permiso para dejarla viajar y entonces no pudo ir a jugar el partido", dice Poveda, quien en este momento vive en un apartamento arrendado del que le pidieron salir en una semana y no tienen dinero –ni trabajo– para cambiarse a otro espacio.