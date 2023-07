Vladimir Putin firmó polémica ley que prohíbe la cirugía para el cambio de sexo en Rusia

“Necesitamos entender que no habrá un futuro si no adoptamos la ley, si no prohibimos el cambio de género”, añadió.

No sólo quedan prohibidos las reasignaciones de sexo por intervención quirúrgica o por uso de medicamentos, sino tampoco se permitirá el cambio de género en los documentos estatales.

Los grupos defensores de los derechos LGBT afirmaron que la nueva legislación tendrá un impacto serio en la salud de las personas a las que se les negará acceso al cuidado de salud.

“Esta es una ley absolutamente fascista, que priva a las personas del cuidado médico y de cualquier derecho humano básico”, denunció Yan Dvorkin, director del Centro T, una organización de apoyo a las personas transgénero en Rusia.