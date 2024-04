Viceministro venezolano aclara que Daniel Jadue fue invitado a su país para un "encuentro de líderes de movimientos sociales"

El viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Rander Peña, entregó detalle sobre la invitación realizada al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a dicho país.

El jefe comunal denunció por redes sociales que la noche de este miércoles no se le permitió viajar, pese a no tener ninguna medida cautelar vigente.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, manifestó.

En conversación con Meganoticias, el viceministro Peña señaló que invitaron al alcalde “a un encuentro de líderes de movimientos sociales, esperamos que él vaya. No tengo más información que la invitación que le hicimos al compañero Daniel Jadue".

Por otro lado, se refirió al caso del exteniente Ronal Ojeda y aseguró que “recibimos recientemente la solicitud, hace muy poco, para avanzar en algunos temas de cooperación, algunas informaciones que Chile tiene. Nosotros hemos respondido de manera inmediata”.

“Esa ha sido la instrucción que hemos tenido y así se va dando, estoy seguro que vamos a seguir colaborando, y los criminales, estén donde estén, van a ser capturados y se hará justicia siempre en favor de lo justo", recalcó.

(Imagen: Gobierno Bolivariano de Venezuela)

