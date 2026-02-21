Venezuela rechaza prórroga de EE.UU. que la mantiene como “emergencia nacional”

El Gobierno de Venezuela rechazó categóricamente la decisión de Estados Unidos de prorrogar el estatus de “emergencia nacional” que ese país mantiene vigente contra la nación sudamericana desde 2015.

La medida fue extendida esta semana por la administración del presidente Donald Trump, renovando una orden ejecutiva firmada originalmente el 8 de marzo de 2015 por el entonces mandatario Barack Obama, en un contexto marcado por fuertes tensiones diplomáticas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano calificó la decisión como carente de base objetiva y de justificación real, señalando que el decreto se sustenta en argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional.

“La calificación de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria resulta insólita y profundamente injustificada”, afirmó la Cancillería, subrayando que once años después la realidad demuestra que el país no representa peligro alguno para el pueblo ni el gobierno estadounidense.

El pronunciamiento se produce en un escenario político especialmente complejo, con negociaciones indirectas en curso, liberaciones recientes de presos políticos y tensiones derivadas de incautaciones de cargueros petroleros venezolanos en el Caribe.

Actualmente, Venezuela es gobernada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero pasado durante una operación estadounidense en Caracas, hecho que profundizó el quiebre bilateral.

Según el Ministerio de Exteriores, mantener esta medida solo alimenta narrativas de confrontación, ignorando los vínculos históricos, culturales y humanos que, a juicio de Caracas, deberían prevalecer entre ambas naciones.

Finalmente, el Gobierno venezolano instó a Estados Unidos a asumir un rol constructivo, basado en el respeto mutuo, el diálogo y una conducción responsable de sus relaciones internacionales, dejando atrás políticas que —afirman— no reflejan la realidad actual.

