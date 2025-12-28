Venezuela defiende su capacidad productiva frente a la presión militar de EE.UU.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país ha respondido a la presión militar y al bloqueo impulsado por Estados Unidos mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva y la distribución masiva de alimentos. Según indicó, la estrategia ha sido activar todos los sectores económicos para garantizar el abastecimiento de la población.

En declaraciones difundidas por el canal estatal VTV, Rodríguez sostuvo que mientras Washington ha incrementado su presencia naval en el Caribe, Venezuela ha respondido con un despliegue logístico sin precedentes. “El pueblo venezolano respondió con lo que verdaderamente nunca se había visto, activando todos los sectores productivos para llevar alimentos a nuestra gente”, afirmó.

La vicepresidenta detalló que en las últimas semanas se han distribuido aproximadamente 158 mil toneladas de alimentos en todo el territorio nacional. En ese contexto, llamó a “blindar la unión productiva” como respuesta a lo que calificó como amenazas y agresiones del actual gobierno estadounidense.

Rodríguez también afirmó que la economía venezolana continúa mostrando signos de crecimiento, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos, entre ellas el bloqueo a embarcaciones petroleras y las restricciones aéreas que han provocado la salida de varias aerolíneas internacionales del espacio aéreo venezolano.

En la misma línea, recordó que recientemente la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) alcanzó la meta de producción de crudo fijada para 2025, incluso en medio de la interceptación de buques con hidrocarburos. Finalmente, acusó que las operaciones militares estadounidenses en el Caribe han dejado más de un centenar de víctimas fatales, en una escalada de tensión que, según el gobierno venezolano, apunta a un intento de cambio de régimen en Caracas.