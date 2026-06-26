Venezuela confirma que cifra de fallecidos por los terremotos aumenta a 235 personas

Las autoridades venezolanas han elevado a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió a Venezuela el miércoles.

"Hemos atendido más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar", lamentó el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado.

A renglón seguido, el responsable de la cartera sanitaria recordó que el estado de La Guaira es el lugar donde más se concentra el número de heridos y fallecidos. "Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña", subrayó.

Destacando que desde el mismo momento en que sucedió el "evento sísmico" se activaron "de manera automática" todas las emergencias del sistema público de salud del país, Alvarado insistió sobre la rápida coordinación de todo el sistema público para atender a los heridos.

Esas sinergias también tienen que ver, a petición de la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la activación de los recursos de salud tanto a nivel público como los del ámbito privado, siendo un ejemplo de ello la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que abarca varias clínicas de la región capital.

Los fuertes terremotos estuvieron seguidos de más de 30 réplicas, que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se estableció el epicentro de estos temblores. Por ello, el Gobierno declaró estado de desastre.

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