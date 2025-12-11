Venezuela califica como "robo descarado y piratería" la incautación de un petrolero por parte de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela ha calificado como "un robo descarado y un acto de piratería internacional" la incautación de un petrolero frente a sus costas por parte de Estados Unidos, en medio del aumento de las tensiones entre ambos países.

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe", ha denunciado Caracas en un comunicado difundido por el ministro de Exteriores, Yván Gil.

Venezuela ha asegurado de este modo que "la política de agresión" emprendida por la Casa Blanca "responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas", que las autoridades venezolanas añaden "al robo de Citgo (...) mediante mecanismos judiciales fraudulentos", en alusión a la aprobación en Estados Unidos de la venta de acciones de la matriz de la petrolera estatal venezolana menos de dos semanas atrás.

"Han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los Derechos Humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano", ha asegurado.

Asimismo, Caracas ha afirmado que "este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo" de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, que sólo ha podido llegar a Oslo (Noruega) en las últimas horas y no ha podido recibir en persona el galardón, recogido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.

El Gobierno de Maduro, que ha instado a la comunidad internacional a "rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes", ha destacado que "acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional".

Venezuela ha reaccionado de este modo al anuncio de Donald Trump de la incautación frente a sus costas de un petrolero. La actuación ha sido defendida por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, que ha manifestado que el buque, sancionado por Washington "durante varios años", es empleado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela a Irán, una actividad con la que ha justificado la operación en la que han intervenido el FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono.

Esta confirmación llega apenas un día después de que el mandatario advirtiera a su homólogo venezolano de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región -22 operaciones con, al menos, 86 víctimas mortales- "pronto" se llevaran a cabo también por tierra.

