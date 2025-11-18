"Vamos a perder vidas": Lluvias de invierno vuelven aún más desesperada la situación de la población en Gaza

"No tenemos comida; la harina se empapó. Somos personas que hemos sido destruidas. ¿Adónde vamos? Ya no tenemos refugio".

En marzo, Israel introdujo un nuevo proceso de registro para las organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza, alegando motivos de seguridad.

Este proceso exige que las ONG proporcionen listas de su personal palestino local.

Sin embargo, las organizaciones humanitarias afirman que las leyes de protección de datos de los países donantes les impiden entregar dicha información.

Muchos artículos, incluyendo varillas para tiendas de campaña, son clasificados como de "doble uso" por Israel, lo que significa que pueden tener una finalidad tanto militar como civil, y su entrada está prohibida o fuertemente restringida.

"El agua nos inundó por arriba y por abajo"

Una conferencia de donantes tendrá lugar en Egipto para debatir la reconstrucción de Gaza. Pero las agencias humanitarias alegan que Israel debe permitir ahora el ingreso de ayuda.

"No ayudaría que todas estas naciones se reúnan en El Cairo para debatir la reconstrucción a largo plazo que los palestinos tanto necesitan si estos mueren antes de que se puedan reconstruir sus edificios", señaló Egeland, quien fue Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU.