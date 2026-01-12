Uno de los copropietarios del bar incendiado en Suiza permanecerá tres meses bajo custodia

Un juez suizo ordenó este lunes poner bajo custodia durante un periodo de tres meses a uno de los dos copropietarios del bar Le Constellation de la estación de esquí en el que murieron 40 personas a causa de un incendio registrado en Nochevieja en Suiza, un caso que las autoridades de aquel país siguen investigando.

La Justicia suiza apuntó en un comunicado que el hombre será encarcelado al menos durante ese periodo de 90 días, una cuestión que podría ser "revisada" en caso de que se impongan otras medidas cautelares, como el pago de un depósito.

La medida fue adoptada después de que la Fiscalía suiza indicara que el investigado, Jacques Moretti, de nacionalidad francesa, presentara riesgo de fuga. Tanto él como su mujer, Jessica, son considerados sospechosos de homicidio por cometer una negligencia debido al suceso que tuvo lugar en el resort de Crans-Montana, en el cantón de Valais, durante una fiesta.

El incendio en el bar Le Constellation también dejó 116 heridos. Muchas de las víctimas eran menores de 20 años y todo apunta a que el fuego se inició debido a la presencia de bengalas en botellas de champán, que hicieron que el techo del bar se prendiera fuego rápidamente.

La privación de libertad contra Moretti había sido solicitada en reiteradas ocasiones por el equipo legal de los familiares de las víctimas del incendio. En el caso de Jessica, los fiscales consideran que, teniendo en cuenta sus lazos personales, la imposición de medidas alternativas podría reducir este riesgo.

(Imagen: Keystone-SDA)

