La aerolínea United Airlines reportó una falla tecnológica en sus sistemas que afectó a algunos vuelos de salida en Estados Unidos.

Durante la tarde de este lunes, la compañía informó una interrupción generalizada que provocó inconvenientes en sus operaciones.

Se experimentó un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos que debían despegar.

Sin embargo, aclaró que los vuelos que se encontraban en curso no resultaron afectados, al igual que los servicios operados por United Express.

Pero, luego de algunas horas, la aerolínea informó que "el problema ha sido resuelto", confirmando que la falla fue solucionada.

Finalmente, United Airlines recomendó a sus pasajeros revisar el estado actualizado de sus vuelos a través de su sitio web oficial.

(Imagen referencial: AP)

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