Un revólver con balas: Qué han hecho los líderes de la OTAN con el insólito regalo que Erdogan les dio en Turquía

"A caballo regalado, no se le miran los dientes", dice el refrán. Pero aunque no es de buena educación poner reparos cuando nos ofrecen un obsequio, el souvenir elegido por el presidente de Turquía para los líderes de la OTAN, que se reunieron el miércoles en Ankara, puso a más de un mandatario en aprietos .

Junto con una nota que lo exime de los controles de exportación, cada líder recibió un revolver vintage -modelo Gumusay.357 Magnum de fabricación turca, para ser más precisos- con seis balas reales .

El arma estaba presentada dentro de una elegante caja de madera con la bandera de Turquía, el logotipo de la OTAN y una placa con la inscripción, en turco e inglés: "Gumusay, el primer revólver fabricado en nuestro país" .

Recep Tayyip Erdogan obsequió a todos el mismo modelo, con el nombre de cada líder grabado su propia pistola .

Si bien la intención detrás de este inusual regalo era exhibir el potencial de la industria de defensa de Turquía, que se ha convertido en una importante herramienta de exportación y de política exterior, la situación obligó a los líderes a tomar rápidamente una decisión de qué hacer con el presente .

Cada país cuenta con una normativa diferente -y normalmente estricta- de importación de armas, por lo que muchos mandatarios no pudieron introducir de forma libre el regalo de vuelta a sus países , a pesar de que este venía con los documentos necesarios para su exportación.

A esto se suman las distintas políticas nacionales sobre la aceptación de regalos de gobiernos extranjeros.

DECISIONES DIFERENTES

El primer ministro británico, Keir Starmer, que recibió además un kit de limpieza y 500 balas, fue el primero en mencionar el revólver durante el viaje de regreso de Ankara.

La autoridad no se lo llevó consigo, sino que lo dejó con funcionarios británicos en Turquía para que lo inutilizaran –es decir, para que no pueda disparar municiones reales- antes de traerlo a casa.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entregó el arma al ministerio del Interior para que fuera también inutilizada, según informaron medios españoles.

El primer ministro belga, Bart De Wever, se lo llevó, pero se lo entregó al llegar a la policía del aeropuerto de Bruselas para que lo guardara en una caja fuerte.