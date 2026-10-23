Un muerto y varios heridos deja "atentado terrorista" por motivos racistas en dos ciudades de Francia

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que el tiroteo con un muerto y cuatro heridos registrado en dos ciudades de Francia fue un "atentado terrorista" por motivos racistas.

Armado con una subametralladora STEN de la Segunda Guerra Mundial y desplazándose en un vehículo, un individuo abrió varias ráfagas de fuego en las ciudades de Trappes y la vecina La Verrière antes de acabar detenido en la localidad de Coignières.

Sus disparos mataron a una persona de origen africano e hirieron de gravedad a otra persona en Trappes, según el alcalde Alí Rabeh. Minutos después, ya en La Verrière, hirió a otras tres, entre ellas una niña de 12 años, que recibió ocho balazos. Los médicos consiguieron estabilizarla, pero sigue muy grave.

El sospechoso fue identificado como Kévin T., un ciudadano francés de 39 años, conocido por la Policía, pero sin pertenencia a las bases de datos de "radicalizados" en el país, según fuentes policiales a los medios franceses.

En cualquier caso, la Fiscalía Nacional Antiterrorista anunció el comienzo de una investigación por "homicidio en relación con una empresa terrorista, con la circunstancia de que los actos se cometieron por pertenencia real o supuesta a una presunta raza, etnia, nación o religión específica".

(Imagen: AP)

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