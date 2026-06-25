Un "esfuerzo colectivo masivo": La ayuda internacional rumbo a Venezuela tras los devastadores terremotos

Agregó que EE.UU. ya está desplegando equipos de búsqueda y rescate de Virginia y Los Ángeles, y agregó que Venezuela "necesitará mucha ayuda para buscar entre los edificios derrumbados".

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con Venezuela e indicó que ya dio instrucciones para la preparación de ayuda técnica.

"Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela" , escribió la presidenta en X.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario ", dijo.

Por su parte, el grupo de rescatistas de élite de Los Topos —el cual ha sido requerido en desastres como el sismo de Haití de 2010 y el terremoto y tsunami de Japón en 2011—, informó que está movilizándose para viajar a Venezuela también.

Chile

También en X, el presidente de Chile, José Antonio Kast, escribió: "Solidarizamos con el pueblo venezolano en estas horas y nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto".

"Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia", indicó el Mandatario, cuyo país ha sufrido también escenarios catastróficos por terremotos.

El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en su cuenta de X en la madrugada del jueves: "Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles", y aseguró que rescatistas y paramédicos "están listos" para partir hacia Caracas.

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", publicó.

"300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas", agregó el presidente.

Delcy Rodríguez respondió el mensaje agradeciendo y agregó: "He instruido a la Cancillería venezolana a coordinar de inmediato los mecanismos necesarios".

Ecuador

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, se solidarizó con Venezuela y anunció el envío de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", publicó en X.

España

En la tarde del jueves, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió en X: "Acabo de hablar con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias".

"España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano", agregó.