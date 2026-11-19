El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó este jueves un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tercero registrado durante esta semana, que habría provocado daños en las vías ferroviarias de esta infraestructura, considerada un "símbolo de la ocupación" rusa de la península desde 2014.

Las autoridades ucranianas destacaron que la operación volvió a ejecutarse mediante misiles Neptune, de fabricación nacional. "El objetivo ha sido alcanzado, el tráfico vial ha sido bloqueado. La vía ferroviaria ha sido dañada", comunicaron a través de una publicación en redes sociales.

"Este puente es la principal arteria terrestre a través de la cual la Armada rusa suministra combustible, munición y equipo a sus grupos de ocupación en el sur. Rusia lo construyó como símbolo de la ocupación de la península y durante años convenció de que era 'invencible'", señaló el Estado Mayor.

Desde Kiev también recalcaron que cada ataque exitoso contra infraestructuras de estas características obliga a Rusia a utilizar rutas alternativas más largas, congestionadas y costosas para mantener el suministro de armamento, equipos y personal, generando retrasos que repercuten directamente en el frente de batalla.

"El estrecho de Kerch es solo una conexión en la cadena por la que el enemigo alimenta al frente. Paso a paso, las Fuerzas de Defensa están reduciendo las capacidades y los restos de la logística militar rusa", explicaron las autoridades ucranianas.

Por su parte, las autoridades de Crimea advirtieron durante las últimas horas que el nuevo ataque había provocado el cierre temporal del tránsito por el puente, mientras que el Ministerio de Transporte de Rusia informó que se habilitarían medios alternativos para responder a las necesidades de desplazamiento.

Los ataques contra esta infraestructura se reanudaron el lunes, convirtiéndose en el segundo registrado durante 2026. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó que las recientes operaciones fueron resultado de varias semanas de preparación y lograron provocar "daños importantes".

En tanto, durante la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ironizó sobre el alcance de los ataques. Aprovechando la visita oficial de su homólogo portugués, Paulo Rangel, a Kiev, afirmó que el Puente 25 de Abril de Lisboa volvía a ser el más grande de Europa.

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