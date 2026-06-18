Ucrania lanzó el mayor ataque con drones sobre Moscú desde el inicio de la guerra

Señaló que el ataque masivo con drones fue una respuesta a la ofensiva rusa de la semana pasada contra Kiev que causó un incendio en un importante monumento religioso.

"No queremos esta guerra y nunca la hemos querido", afirmó Zelensky, "pero si Ucrania arde, su Moscú también arderá" .

Se declararon incendios tras el impacto en la refinería de Kapotnya , en el sureste de Moscú —la tercera vez en un mes y la segunda en esta semana—, lo que tiñó de negro el cielo con el humo.

Numerosos videos mostraron cómo la tapa de un gran tanque de almacenamiento de petróleo salía despedida decenas de metros por el aire debido a la fuerza de una explosión.

Un centro comercial cercano también se incendió, al parecer tras la caída de restos de drones sobre el edificio, y varios bloques de viviendas de gran altura fueron evacuados.

Los cuatro aeropuertos de Moscú cerraron temporalmente y más de 500 vuelos se cancelaron o sufrieron retrasos.

Aunque las autoridades locales de toda Rusia han prohibido publicar imágenes de las consecuencias de los ataques con drones, en las redes sociales aparecieron decenas de vídeos que mostraban estos aparatos sobrevolando el cielo a plena luz del día y explosiones sobre zonas industriales en las afueras de Moscú.

Es una táctica habitual de Ucrania lanzar un gran número de drones de reconocimiento y señuelo para cartografiar la densidad de las defensas aéreas y localizar zonas vulnerables antes de iniciar los ataques principales.