Ucrania acelera gestiones diplomáticas mientras Rusia intensifica ataques

El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que el conflicto con Rusia podría entrar en una fase decisiva antes de Año Nuevo, en medio de uno de los períodos más activos del año en materia diplomática y a días de sostener una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario sostuvo que su gobierno está haciendo “todo lo posible” para avanzar hacia definiciones concretas, aunque recalcó que las decisiones finales dependen del compromiso de los aliados occidentales y de la presión que estos ejerzan sobre Moscú.

Zelenski denunció que solo durante la última semana Rusia lanzó más de 2.100 drones, cerca de 800 bombas guiadas y 94 misiles, ataques que estuvieron dirigidos principalmente contra la infraestructura energética y la población civil.

En ese contexto, destacó el trabajo permanente de los equipos de emergencia y del sector energético, quienes operan “24 horas al día, siete días a la semana” para restablecer el suministro eléctrico y proteger vidas, pese a los constantes bombardeos.

Finalmente, el jefe de Estado ucraniano reiteró la urgencia de nuevas sanciones contra Rusia, mayor presión política internacional y el envío de misiles de defensa aérea, subrayando que estos serán puntos centrales en las conversaciones con sus socios estratégicos para avanzar hacia el fin del conflicto y garantizar la seguridad del país.

