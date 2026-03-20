Trump reitera que no contempla pactar un alto el fuego al asegurar que están "arrasando" con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que Estados Unidos está "arrasando" al país asiático, cuando la ofensiva lanzada junto a Israel contra territorio iraní supera ya los 20 días.

"Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al bando contrario. No es eso lo que buscamos", señaló en declaraciones a la prensa desde el exterior de la Casa Blanca.

Preguntado por un despliegue adicional de tropas en Medio Oriente el mandatario señaló que "si respondiera, a (sus) militares no les haría mucha gracia", para acto seguido asegurar que tiene "muchas tropas, munición ilimitada, el mejor equipamiento del mundo". "Estamos diezmando a Irán. Ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca)", declaró.

Por otra parte, lamentó que "la respuesta de Reino Unido ha sido muy tardía", en alusión al uso de bases británicas por parte del Ejército estadounidense en el marco de la guerra. "Me sorprende, porque la relación es excelente, pero esto nunca había sucedido antes. Deberían haber actuado mucho más rápido", sostuvo.

Trump volvió a defender que la apertura del estrecho de Ormuz "es una maniobra militar muy sencilla, relativamente segura". "Pero se necesita mucha ayuda", matizó, reiterando que la OTAN podría hacerlo, "pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

Asimismo, cargó de nuevo contra sus aliados en la OTAN por su negativa a apoyar al país norteamericano a mantener la navegación en el estrecho de Ormuz, afirmando que estos países son "cobardes" y que la Alianza "es un tigre de papel" sin la presencia de Washington.

El mandatario consideró además que el senador Lindsey Graham "tiene razón al pedir" que reconsidere la presencia estadounidense en España y Alemania, después de que los dos países hayan rechazado enviar buques al estrecho de Ormuz.

"Lindsey Graham, no lo olvidemos, fue un gran defensor de la OTAN durante un tiempo, y ahora ya no lo es, y muchos senadores y congresistas también lo fueron durante un tiempo, y ahora están muy molestos porque la OTAN no ha hecho nada", declaró.

El mandatario aseguró que su país no depende del comercio que pasa por este paso clave para el comercio mundial, por lo que defiende esta reapertura de Ormuz "para todos los demás".

(Imagen: Shawn Thew / EFE)

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