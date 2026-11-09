Trump reconoce que el rechazo a la guerra en Irán y el alza de los combustibles influyeron en la derrota republicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que el descontento ciudadano por la guerra en Irán, el encarecimiento de los combustibles y las dificultades económicas cotidianas incidieron en la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato, celebradas el pasado martes.

En una entrevista con la cadena CBS, el mandatario reconoció que a una parte de la población "no le gustaba la guerra" ni el aumento del precio de los carburantes como consecuencia del conflicto. Sin embargo, volvió a defender que su nombre no figuraba en la papeleta electoral y aseguró que, de haber competido directamente, el resultado habría sido "muy diferente".

Pese al revés electoral, que otorgó a los demócratas una sólida mayoría en ambas cámaras del Congreso, Trump defendió su decisión de autorizar las operaciones militares en Medio Oriente, argumentando que era necesario frenar el programa nuclear iraní. "Asumo que históricamente será una decisión muy buena. ¿Es una buena decisión para hoy y para mañana? Quizá no, pero tengo que hacer lo correcto para el país", ha recalcado.

En materia militar y geopolítica, el presidente estadounidense sostuvo que las fuerzas de su país han "ganado" el conflicto, tras destruir la capacidad naval y aérea de Teherán, además de su infraestructura nuclear. En ese contexto, descartó por ahora la posibilidad de intensificar las operaciones militares.

Asimismo, garantizó que exigirá a los países aliados protegidos en la región el reembolso íntegro de los costos de la guerra, al tiempo que remarcó que "sin Estados Unidos, Israel no existiría".

ADMITE QUE SU POLÍTICA MIGRATORIA FUE "DEMASIADO DURA"

En cuanto a la política interna y la gestión migratoria, el jefe del Ejecutivo estadounidense reconoció por primera vez que su estrategia de deportaciones masivas fue "demasiado dura", una postura que, según admitió, terminó perjudicando electoralmente a su partido al afectar también a trabajadores que llevan años establecidos en el país.

En esa línea, Trump manifestó su disposición a negociar con la nueva mayoría demócrata en el Congreso un acuerdo legislativo que permita regularizar a inmigrantes sin antecedentes que lleven años trabajando en Estados Unidos. Además, se comprometió a moderar sus ataques verbales contra la oposición si ello contribuye a alcanzar un consenso.

Por otra parte, el mandatario descartó la posibilidad de autoindultarse antes de concluir su mandato, aunque confirmó que concederá un "número elevado de indultos" a colaboradores y altos cargos de su Administración, con el objetivo de evitar que enfrenten persecuciones judiciales una vez que abandone la Casa Blanca.

Su salida se producirá tras las elecciones presidenciales de 2028, respecto de las cuales Trump se mostró cauto al ser consultado sobre su eventual respaldo a un candidato republicano. No obstante, destacó la solidez "del banquillo" de su partido y elogió el desempeño del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien considera una de las principales opciones, aunque no la única. Asimismo, evitó mencionar otros nombres, pero destacó la existencia de "excelentes senadores".

Finalmente, el presidente reivindicó la influencia que mantiene dentro de las primarias republicanas y aseguró que el movimiento "Make America Great Again" (MAGA) sobrevivirá a su liderazgo personal, al considerar que se trata de una filosofía sustentada en el "sentido común".

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