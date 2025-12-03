Trump llama "basura" a los somalíes y lanza una operación contra los migrantes de la nación africana en Minneapolis

Durante sus comentarios, que se produjeron al final de una reunión televisada del gabinete que duró varias horas, Trump dijo: "No los quiero en nuestro país. Seré sincero con ustedes".

"Alguien dirá: 'Oh, eso no es políticamente correcto'. No me importa. No los quiero en nuestro país ".

También afirmó que "en Somalia, que apenas es un país, ya saben, no tienen..., no tienen nada. Solo se dedican a matarse unos a otros. No hay estructura ".

A continuación, pasó a criticar a la representante demócrata Ilhan Omar, primera somalí-estadounidense elegida para el Congreso, con quien ha chocado repetidamente desde hace años.

"Siempre la observo" , afirmó Trump, y añadió que Omar "odia a todo el mundo. Y creo que es una persona incompetente" .

En una publicación en las redes sociales, Omar le respondió que "su obsesión conmigo es espeluznante". Y agregó: "Espero que reciba la ayuda que tanto necesita".

La administración Trump ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que se centre en los inmigrantes somalíes indocumentados en las Ciudades Gemelas, según informó el martes una persona familiarizada con el plan a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

Se espera que cientos de personas sean blanco de la operación cuando comience esta semana, según afirmó el funcionario. El diario New York Times fue el primero en informar sobre el operativo.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, se negó a comentar las operaciones previstas y negó también que se fuera a perseguir a nadie por motivos raciales.

"El ICE hace cumplir las leyes del país todos los días en todo el territorio nacional", afirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin.

"Lo que convierte a alguien en objetivo del ICE no es su raza o etnia, sino el hecho de que se encuentre en el país de forma ilegal", añadió.

En una rueda de prensa, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que una operación del ICE "supone una violación del debido proceso".

Según los líderes de la localidad, hay unas 80.000 personas de origen somalí viviendo en la zona, y la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses.

El mes pasado, Trump anunció que tenía previsto poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) -un programa para inmigrantes procedentes de países en crisis- para los residentes somalíes que viven en Minnesota. Varios cientos de inmigrantes se verían afectados por esa orden.

El TPS para los somalíes existe desde 1991, como consecuencia del conflicto en ese país.

A principios de esta semana, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, sugirió que su agencia se centraría en el fraude de visados en Minnesota.

Y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, también anunció una investigación sobre las acusaciones de que los fondos públicos del estado podrían haber sido desviados al grupo militante islamista Al Shabab en Somalia, que forma parte de Al Qaeda