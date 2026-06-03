Trump entrega su respaldo a De la Espriella para la segunda vuelta en Colombia: "Lucha incansablemente por su gran país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al derechista Abelardo de la Espriella, por su "decisiva victoria" en la primera vuelta presidencial de Colombia, y le dio su "respaldo total y absoluto" para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

"Felicidades al candidato presidencial colombiano 'El Tigre' (término con el cual se ha definido el aspirante a lo largo de toda la campaña) Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su decisiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia", manifestó el magnate republicano.

Trump aseguró que De la Espriella "lucha incansablemente por su gran país y su pueblo", y consideró que, como presidente, el candidato del movimiento Defensores de la Patria tendría un éxito tremendo para "hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, y restablecer la ley y el orden".

Con vistas a la segunda llamada a las urnas para elegir al próximo inquilino de la Casa de Nariño, Trump señaló que De la Espriella se enfrentará "a un marxista de la izquierda radical" (Iván Cepeda), agregando que los resultados de esos comicios serán "muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos".

"'El Tigre' Abelardo de la Espriella no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia", complementó el presidente estadounidense en el referido mensaje.

Al calor de la publicación del jefe del Ejecutivo norteamericano, citando a la misma también en redes sociales, De la Espriella se mostró "muy honrado de recibir el apoyo decidido" de la Administración Trump, calificando de "determinante" el rol de Estados Unidos para "combatir el crimen y narcoterrorismo" en el país.

"Sé que en la era del 'Tigre' haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos", sostuvo el ultraderechista, augurando que las palabras del republicano podrían traer consigo "una alianza real contra el narcotráfico", algo que –según expresó– el presidente de Colombia, Gustavo Petro, "nunca quiso enfrentar".

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