Trump eleva arancel global al 15% tras derrota en el Tribunal Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un aumento de los aranceles globales, pasando del 10% al 15%, en respuesta al reciente fallo del Tribunal Supremo que cuestionó su política inicial de gravámenes.

La medida se produce luego de que el Supremo invalidara los aranceles previos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que representó uno de los mayores reveses legales para Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario calificó la decisión judicial como "ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana" y criticó directamente a los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nominados por él mismo en su primer mandato.

A pesar del fallo, Trump ha dispuesto la imposición de los nuevos aranceles utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite aplicar gravámenes máximos de hasta 15% por un periodo inicial de 150 días.

Pasado ese plazo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con consentimiento del Congreso, estableciendo un límite legal para la extensión de la medida.

El presidente enfatizó que la acción está dirigida a países que, según su criterio, han estado "estafando durante décadas" a Estados Unidos sin enfrentar represalias, justificando así la necesidad de imponer los nuevos gravámenes.

Trump agregó que durante los próximos cinco meses evaluará y anunciará nuevos aranceles legalmente permitidos para proteger la economía estadounidense y reforzar su estrategia de “América primero”.

Con esta decisión, se espera que los aranceles globales tengan un impacto directo en las importaciones y en las relaciones comerciales internacionales, mientras el Ejecutivo estadounidense busca mantener su posición ante los desafíos legales y económicos recientes.

