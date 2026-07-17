Trump dice tener documentos que vincularían a China con injerencia en elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la desclasificación y publicación de información de inteligencia que, según aseguró, demostraría la existencia de una operación de interferencia de China en las elecciones estadounidenses desde 2020, incluyendo supuestos ataques informáticos y el robo masivo de datos de votantes.

Durante un discurso a la nación, el mandatario sostuvo que la documentación revelará "vulnerabilidades alarmantes" en la infraestructura electoral del país y afirmó que el sistema de votación estadounidense ha estado expuesto durante años a ciberataques e injerencia extranjera.

"Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de información de inteligencia crucial, que revela vulnerabilidades alarmantes en nuestra infraestructura electoral", declaró Trump.

Según el jefe de la Casa Blanca, los documentos demostrarían que la República Popular China obtuvo de manera ilícita unos 220 millones de registros de votantes estadounidenses a partir del ciclo electoral de 2020, lo que calificó como "la mayor filtración de datos electorales de la historia" y una amenaza sin precedentes para la seguridad electoral.

ACUSACIONES

Trump también afirmó que parte del material desclasificado apuntaría a funcionarios de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a quienes acusó de ocultar información sobre la supuesta injerencia china.

En ese contexto, sostuvo que agentes del FBI conocían desde 2020 el presunto robo de datos de votantes en al menos 18 estados, pero que esa información nunca le fue comunicada cuando era presidente ni tampoco al Congreso.

Asimismo, aseguró que China intentó influir en las elecciones presidenciales de 2020 mediante una estrategia destinada a debilitar su campaña de reelección. Entre otras acusaciones, afirmó que Pekín habría buscado influir en empresarios estadounidenses y financiar a periodistas para promover una cobertura negativa sobre su administración.

CUESTIONAMIENTOS

El mandatario indicó además que otro grupo de documentos demostraría que durante años las autoridades estadounidenses habrían ocultado las vulnerabilidades de las máquinas de votación electrónica y de los sistemas de recuento de votos.

"Nuestro Gobierno sabía desde hace tiempo que estas máquinas son extremadamente vulnerables a los ataques", afirmó.

Trump también aseguró que existen antecedentes de presunto fraude electoral en el estado de Michigan durante las elecciones de 2020 y sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional detectó cerca de 278.000 personas no ciudadanas inscritas para votar en elecciones federales, aunque no presentó pruebas públicas de esas afirmaciones.

Frente a estos antecedentes, anunció que instruyó al director del FBI, Kash Patel, para investigar los hechos y coordinar eventuales acciones judiciales con el Departamento de Justicia. Además, señaló que el Departamento de Seguridad Nacional notificará a los estados cuyos registros electorales habrían sido comprometidos y solicitará la eliminación de personas no ciudadanas de los padrones electorales.

ENDURECE LEGISLACIÓN

Finalmente, Trump utilizó el anuncio para volver a promover la denominada Ley SAVE America, iniciativa que busca reforzar los requisitos para votar en Estados Unidos mediante la exigencia de un documento oficial con fotografía y la restricción del voto por correo a casos excepcionales.

El presidente llamó a los legisladores a aprobar la iniciativa cuanto antes, argumentando que es necesaria para recuperar la confianza en el sistema electoral estadounidense.

Hasta ahora, las acusaciones formuladas por Trump durante su discurso no estuvieron acompañadas por pruebas públicas ni por la publicación de los documentos que anunció desclasificar.

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