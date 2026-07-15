Trump descarta frenar operaciones vehiculares del ICE tras muertes: "No ocurrirá mientras yo esté al mando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no pondrán fin a las detenciones de vehículos durante sus operativos, luego de que fuentes oficiales apuntaran a una pausa temporal en este tipo de procedimientos tras la muerte a tiros de dos personas en Texas y Maine.

El mandatario defendió el trabajo del organismo y destacó los resultados de su política migratoria. "Los hombres y mujeres del ICE están haciendo un gran trabajo, uno que debe hacerse. La delincuencia ha disminuido mucho en Estados Unidos, en muchos casos con cifras que no se veían en décadas", afirmó.

Trump también insistió en la necesidad de "ser fuertes, firmes e inteligentes" y de "no renunciar" a "una de las herramientas más importantes y efectivas" para "combatir el crimen", en alusión a las detenciones de vehículos durante los controles.

Asimismo, rechazó cualquier posibilidad de modificar esa estrategia. "Si lo hacemos, haremos el juego a los criminales. A los demócratas de la izquierda radical les gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá mientras yo esté al mando", sostuvo.

En esa línea, el presidente volvió a cuestionar la gestión de su antecesor, asegurando que "la política de fronteras abiertas del somnoliento Joe Biden permitió que 25 millones de personas entraran al país sin control ni verificación".

Finalmente, Trump llamó a los agentes del ICE a continuar con su labor. "Sean juiciosos, justos e inteligentes" y "vuelvan a hacer su importantísimo trabajo", pidió, antes de agregar: "Sigan haciendo que lleguen esas cifras récord sobre criminalidad. Recuerden, son amados y respetados en Estados Unidos".

Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de que fuentes policiales citadas por la cadena CBS informaran que el ICE había ordenado suspender temporalmente las detenciones de vehículos durante operativos en todo el país, a raíz de las muertes ocurridas en Texas y Maine durante procedimientos del organismo.

Con esos casos, ya son cinco las personas que han muerto por disparos de agentes del ICE en el marco de la operación antimigratoria impulsada por la Administración Trump, luego de los fallecimientos de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a comienzos de este año, uno de ellos a manos de la Guardia Nacional.

PURANOTICIA