El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su similar de Rusia, Vladimir Putin, "cede un poco" en la guerra en Ucrania y añadió que le gustaría que el conflicto "llegara a su fin".

En declaraciones a la prensa antes de iniciar una gira por Asia que le llevará a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, donde se prevé una cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y Putin, el jefe de la Casa Blanca valoró que Moscú está "dando marcha atrás" en la guerra contra Ucrania, apuntando que el líder ruso "podría ser más firme" en la contienda bélica.

"Creo que está cediendo un poco. Creo que podría ser más firme. Francamente, creo que podría mostrarse mucho más contundente. Creo que está dando marcha atrás", aseguró.

Trump afirmó en esta línea, que su percepción es que al presidente ruso "le gustaría que esto llegara a su fin", en referencia a la guerra a gran escala iniciada en 2022.

Precisamente, subrayó que la guerra en Ucrania será uno de los temas que lleve a la cumbre trilateral en la ciudad china de Shenzhen. "Ucrania está perdiendo. Rusia está perdiendo", sostuvo, reiterando su posición de que la guerra está dejando una alta factura en vidas humanas y Kiev y Moscú deben llegar a un acuerdo pese a sus diferencias.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos aseguró que no sabe nada acerca de las supuestas restricciones de Starlink en Ucrania. "No sé, no he escuchado nada", se limitó a responder.

Hace unas semanas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció de nuevo limitaciones en la velocidad de los servicios de internet por satélite de Starlink y Starshield -clave para la defensa y las operaciones militares de su país-, impuestas por Elon Musk en base al uso belicista que hacen de su programa.

Los problemas en la conectividad vienen de lejos, después de que Estados Unidos haya estado reclamando a Ucrania que cese sus ataques contra refinerías rusas, en medio del acuerdo entre Washington y Moscú para flexibilizar las sanciones al diésel. Zelenski se negó por falta de reciprocidad del Kremlin.

(Imagen: Europa Press)

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