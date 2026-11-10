Trump confirma que el FBI investiga al fundador de Nvidia por vínculo con empresaria sospechosa de espionaje para China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el FBI está investigando el caso de Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de la empresa tecnológica Nvidia, luego de que se conociera su relación extramatrimonial con una empresaria sospechosa de realizar labores de espionaje para China.

"Sé que el FBI está examinando el asunto en relación con otros temas", afirmó Trump durante una rueda de prensa, en la que también defendió al empresario, a quien calificó como "sumamente honorable" y "muy íntegro". Además, manifestó su confianza en que Huang "saldrá bien parado" una vez que concluya el proceso.

El mandatario republicano reconoció que conocía desde hace algún tiempo los antecedentes sobre el vínculo entre el ejecutivo de Nvidia y la mujer investigada por sus supuestos nexos con Pekín. Sin embargo, evitó precisar desde cuándo tenía conocimiento del caso y aseguró que no había escuchado sobre el asunto cuando viajó a China en mayo de este año, pese a que, según indicó, "mucha gente sí".

Trump también reveló que conversó este lunes con Huang para conocer su estado y hablar sobre la situación. "He hablado con él hoy, solo para ver si se siente bien, cómo está. Me aseguró que no tenía ni la menor idea de que la persona en cuestión fuera una espía (...) Y realmente le creo", sostuvo.

La empresaria involucrada sería Alice Huang, cuya compañía compraba chips avanzados a Nvidia. Según informaciones publicadas por los diarios The New York Times y Financial Times, la mujer, de nacionalidad china y residente en Singapur, estaba bajo vigilancia de los servicios de inteligencia estadounidenses debido a que habría sido captada por China para realizar labores de espionaje.

Las acusaciones fueron rechazadas por el Gobierno chino, que este lunes calificó las versiones como "pura invención y calumnia".

En paralelo, el consejo de administración de Nvidia anunció el domingo la apertura de una investigación independiente tras las publicaciones que vincularon a Jensen Huang con la empresaria. El propio ejecutivo confirmó que mantuvo una relación extramatrimonial con ella.

En un comunicado, la compañía señaló que su director ejecutivo habría sido "objetivo de una operación extranjera de inteligencia". La investigación estará a cargo de un comité integrado por directores independientes, que contará con el apoyo de asesores externos.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Nvidia aseguró que, hasta ahora, no tiene antecedentes que permitan concluir que su seguridad nacional o sus secretos empresariales hayan estado en riesgo.

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