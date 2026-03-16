Trump asegura que Cuba “quiere llegar a un acuerdo” con EE.UU., pero advierte que primero se enfocará en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que está "en contacto" con Cuba, país caribeño que, en sus palabras, "quiere llegar a un acuerdo", aunque ha precisado que antes se ocupará de Irán, si bien no ha cesado sus amenazas contra la isla en las últimas semanas.

"Cuba es un Estado fallido que también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto llegaremos a él o haremos lo que sea necesario", ha avanzado el mandatario norteamericano en declaraciones a los medios desde el Air Force One. No obstante, ha matizado que aunque su Administración está "hablando" con La Habana, se ocupará "de Irán antes que de Cuba".

Convencido de que el pueblo cubano lleva "50 años esperando", el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que hay muchos ciudadanos de la isla que se encuentran en Estados Unidos, tras haber sido "expulsados de forma violenta y cruel" y a cuyas familias, ha espetado, "mataron".

"Cuando me fui hoy de Palm Beach, había miles de personas en la carretera. Eran de Cuba y de Venezuela. Todas muy amables, agitando la bandera estadounidense", ha celebrado alardeando de que "mucha gente estupenda" procedente de esos países "casualmente vota a Trump". El pasado viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó conversaciones entre funcionarios de su Ejecutivo y Washington en aras de encontrar una salida "por la vía del diálogo" a la actual crisis ahondada por las amenazas del mandatario norteamericano.

En esa línea, el líder cubano recalcó que durante esos diálogos las autoridades de La Habana dejaron claro que cualquier proceso de negociación habría de llevarse a cabo "sobre bases de igualdad y respeto a los sistema políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación" del Gobierno de la isla.

Díaz-Canel también reconoció entonces que el "bloqueo energético" que sacude a su país ha generado un gran malestar en la ciudadanía en la medida en que, apuntó, "hace tres meses que no entra combustible a Cuba".

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