Trump apunta a la migración por las protestas en Francia y exige el cierre de fronteras: "Se han apoderado del país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este lunes a la crisis que enfrenta Francia, marcada por protestas y disturbios en el contexto de las movilizaciones sociales. En sus declaraciones, insistió en atribuir la inestabilidad del país a la migración descontrolada.

"Los migrantes se han apoderado de Francia. ¡Deben cerrar la frontera, y rápido!", reclamó Trump en un nuevo mensaje publicado en sus redes sociales.

La publicación corresponde al segundo mensaje del mandatario estadounidense sobre la crisis francesa en las últimas 24 horas. La tarde del domingo, Trump ya se había pronunciado en términos similares, al asegurar que la migración está "prendiendo fuego" al país.

"La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande", aseveró el mandatario.

Posteriormente, reiteró su llamado a las autoridades francesas para que adopten medidas inmediatas con el fin de revertir la situación. "¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!", manifestó.

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