Trump anunció que por tres semanas se prolongará el alto el fuego entre Líbano e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas.

Tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países que se llevó a cabo en Washington, el mandatario escribió en redes sociales que "¡la reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas".

La autoridad afirmó que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

"Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica", dijo sobre una cita a la que también asistió su 'número dos', JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países. (Imagen: EP)

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