Trump anunció que por tres semanas se prolongará el alto el fuego entre Líbano e Israel

Tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países que se llevó a cabo en Washington, el mandatario escribió en redes sociales que "¡la reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas".
"Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica", dijo sobre una cita a la que también asistió su 'número dos', JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países.
(Imagen: EP)