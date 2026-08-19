Trump anunció que iniciará una "operación económica devastadora" contra el régimen iraní

El presidente de EE.UU. advirtió "tremendas consecuencias económicas" para cualquier país que brinde ayuda a Teherán, buscando aislar y derrotar la amenaza iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.
"Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", declaró en redes el magnate republicano.
En el mismo mensaje, amenazó con "tremendas consecuencias económicas" a todo Estado que "permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán".
"Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Saben quienes son", expresó, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.
Trump llamó a la colaboración de los demás países. "Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní", subrayó.
"Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo", indicó antes de concluir declarando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".
(Imagen: Europa Press)
PURANOTICIA