Trump anuncia reanudación de conversaciones con Irán, pero advierte que el alto el fuego "ha terminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la reanudación formal de las conversaciones con Irán, aunque advirtió que esta decisión no implica el restablecimiento del alto el fuego, quebrado esta semana tras los bombardeos en la zona del estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario aseguró que "la República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado".

El anuncio se produce después de que, el pasado jueves, Trump revelara que tenía conocimiento de acercamientos de Teherán para "llegar a un acuerdo" que permita poner fin a esta nueva escalada del conflicto. Sin embargo, en esa oportunidad también manifestó sus dudas respecto de las intenciones del régimen iraní.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva ofensiva militar de gran escala, el presidente estadounidense afirmó que "la ganaría muy rápidamente", argumentando que Estados Unidos ya ha "ganado militarmente". "Les queda (a los iraníes) muy poco", sostuvo durante el vuelo de regreso a su país tras participar en la cumbre de la OTAN en Ankara.

QATAR INSISTE EN LA VÍA DIPLOMÁTICA

Antes del anuncio de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulraman bin Jassim Al Thani, uno de los principales mediadores en la crisis, reiteró los esfuerzos diplomáticos que su país ha impulsado para preservar el memorándum de entendimiento suscrito entre Washington y Teherán tras la reanudación de los bombardeos.

Durante una conversación con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, el canciller qatarí abordó los "esfuerzos diplomáticos" destinados a "reducir la escalada" e instó a todas las partes a mantenerse comprometidas "con el diálogo, la diplomacia, y el marco establecido" en el citado memorándum.

CONTINÚAN LAS TENSIONES

Entre el martes y el jueves, Estados Unidos lanzó varias oleadas de bombardeos contra Irán, argumentando que respondían a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, donde Teherán exige que la navegación sea coordinada con sus fuerzas hasta alcanzar un acuerdo de paz definitivo que ponga fin al conflicto abierto en Medio Oriente tras la ofensiva israelí-estadounidense.

Como respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra intereses estadounidenses en distintos países de la región, ataques que dejaron al menos 14 muertos y cerca de 80 heridos durante los dos días de enfrentamientos, en medio de acusaciones cruzadas por presuntas violaciones al memorándum firmado en junio y advertencias sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también forma parte Israel.

Por último, las autoridades iraníes denunciaron la noche del jueves dos nuevos ataques contra los condados de Konarak y Bushehr, ubicados frente a los golfos de Omán y Pérsico, respectivamente, y atribuyeron de forma explícita a Estados Unidos la responsabilidad de al menos uno de esos bombardeos, específicamente el ocurrido en Bushehr.

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