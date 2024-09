Trump anuncia que no se presentará de nuevo a la carrera presidencial del 2028 si pierde las elecciones de noviembre: "Creo que esto será todo"

"No, no lo creo. Creo que esto será todo. No lo veo en absoluto", ha contestado Trump a la entrevistadora Sharyl Attkisson en su programa 'Full Measure' cuando le ha preguntado si se ve presentándose de nuevo en 2028 si su candidatura no tiene éxito.