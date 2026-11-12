Trump amenaza a México con duplicar aranceles si no detiene las caravanas de migrantes con destino a la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar los aranceles a los productos provenientes de México si el país no detiene las caravanas de migrantes que supuestamente se dirigen a la frontera.

"MÉXICO DEBE DETENERLAS, AHORA; y si no lo hace, los aranceles a México se DUPLICARÁN DE INMEDIATO", señaló el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales, sin entregar más detalles sobre la advertencia.

Poco después, durante una conferencia de prensa, la presidenta ‌de México, Claudia Sheinbaum, ‌manifestó que desde el inicio de la presidencia de Trump, "no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera" que comparten ambos países.

Trump afirmó en el mensaje que después de las elecciones de medio mandato -en las que el Partido Demócrata consiguió mayoría en el Congreso- "la invasión de nuestro país está ocurriendo de nuevo", sin aportar pruebas que respalden esa afirmación.

"Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México", señaló el mandatario.

La presidenta Sheinbaum aclaró que se trata de dos caravanas. Una de ellas en Arriaga, Chiapas, que originalmente contaba con unas 500 o 600 personas y en la que hoy participan menos de 100. La otra, agregó, es una caravana que se formó recientemente en Honduras.

Cuando se le preguntó sobre un posible refuerzo militar en la frontera sur de México, Sheinbaum sostuvo que el Instituto Nacional de Migración tiene mucha experiencia en lidiar con estos asuntos, dado que en los últimos dos años han llegado cerca de diez caravanas o más por ese lado, apuntó.