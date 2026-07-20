Trump afirma que Netanyahu no será detenido "bajo ningún concepto o circunstancia" en suelo estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia" mientras se encuentre en suelo estadounidense durante la visita que tiene programada en septiembre a la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Benjamin Netanyahu no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia, mientras se encuentre en Estados Unidos. Es un líder que está luchando contra la República Islámica de Irán, en la que recientemente han matado a 52.000 manifestantes inocentes y que se ha pasado los últimos 47 años matando a militares estadounidenses y a otras personas", indicó en redes sociales.

El mandatario apuntó que "los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que han llevado a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes", una cuestión que "debería haberse abordado hace años por parte de presidentes anteriores".

Trump respondió así al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien afirmó en una entrevista con el diario "The New York Times" que tiene intención de hacer todo lo que "le permita la ley de la ciudad de Nueva York" para detener a Netanyahu si pisa la ciudad.

La autoridad de Nueva York -que afirmó que esta cuestión está siendo "discutida" por sus asesores legales"- calificó al primer ministro israelí de "criminal de guerra" al estar imputado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) como resultado "de sus acciones durante estos años" contra la Franja de Gaza.

Por su parte, el Gobierno israelí acusó a Mamdani de incitar al odio y de "fracasar" en sus responsabilidades como alcalde de Nueva York, en palabras del embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien garantizó que Netanyahu acudirá a la Asamblea General de la ONU de septiembre y regresará a Israel sin que nadie pueda impedirlo.

Cabe señalar que sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad debido a la ofensiva del Ejército israelí contra Gaza. Estados Unidos e Israel no forman parte de la corte ni reconocen la validez de sus decisiones, si bien que un país no reconozca su jurisdicción no implica que individuos de esa nacionalidad o personas afines no puedan ser imputadas o investigadas.

(Imagen: Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel)

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