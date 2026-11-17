El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que Irán pagará “un precio como nunca antes ha pagado ningún país” si ataca a Washington, luego de que se conocieran informaciones sobre presuntos atentados con armas químicas en territorio estadounidense.

A su llegada a Filipinas, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y se reunirá con los líderes del formato Quad (Japón, India y Australia), Trump señaló que, si Irán concreta estos planes, “pagará un precio como nunca antes ha pagado ningún país”.

El mandatario estadounidense afirmó que las autoridades “se toman muy en serio” estas informaciones y sostuvo que en Irán “están locos”. “Por eso no pueden tener un arma nuclear, dicho sea de paso”, subrayó.

De esta manera, se refirió a las informaciones difundidas por medios de comunicación sobre los presuntos planes de Irán para atacar a altos cargos de la Administración estadounidense mediante armas químicas o una “bomba sucia”. Según estos reportes, se trataría de planes detallados que habrían motivado la elaboración de medidas de contingencia por parte de Washington.

Trump llegó este martes a Manila para participar en la cumbre de la ASEAN, primera parada de una gira que lo llevará posteriormente a China, donde asistirá a la cita de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En ese contexto, se prevé una cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

CUMBRE EN SHENZHEN

Respecto de la próxima cumbre en Shenzhen, el presidente estadounidense valoró ser el “invitado” de Xi Jinping, aunque también se mostró abierto a la posibilidad de sostener un encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, señalando que “le gustaría” participar en esas reuniones.

Asimismo, no descartó la posibilidad de concretar una reunión bilateral con Putin, al margen del encuentro trilateral. Entre los temas que podrían abordarse figuran el control de armas nucleares y las guerras en Irán y Ucrania.

En relación con este último conflicto, Trump hizo hincapié en el alto costo humano de la guerra y afirmó que presionará a Rusia y China para poner fin a la contienda. “Creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Vamos a mantener una buena reunión sobre ese asunto”, señaló.

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