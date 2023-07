Tribunal Supremo Electoral de Guatemala solicita amparo para garantizar segunda vuelta en las elecciones presidenciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) frente a ocho instituciones del Estado con la intención de garantizar la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.



El organismo electoral señaló "la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho y que se garantice el ejercicio de las funciones del TSE (...) para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales", según recoge el diario guatemalteco 'República'.



En concreto el amparo cita a los Ministerios de Gobernación, Defensa y Finanzas; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); fiscal general; procurador general de la nación (PGN) y Dirección de la Policía Nacional Civil (PNC).



De esta forma, pidió a estas autoridades que "actúen dentro del marco de sus respectivas atribuciones y competencias, respetando la autonomía y atribuciones legales para que presten auxilio y la colaboración requerida por el TSE para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía para ejercer su sufragio en segunda vuelta" prevista para el 20 de agosto.



Asimismo, solicitaron que "cumplan sus funciones bajo principios de prevención, capacidad, eficacia, dinamismo, cooperación, prudencia en la toma de decisiones, sentido de la responsabilidad durante el proceso electoral hasta su conclusión y el fortalecimiento de la democracia".



El TSE ha declarado válidas las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio en las que las opciones más votadas fueron las de Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, conservador) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, de izquierda.



La Fiscalía de Guatemala confirmó el jueves el registro de la sede del Tribunal Supremo Electoral y ordenó la captura de Eleonora Castillo, subdirectora del Registro de Ciudadanos del TSE.



También ha registrado la sede del Movimiento Semilla, extremo que ha sido calificado de persecución política y que ha sido criticado por Estados Unidos.



Arévalo ha afirmado que el registro de la sede del Movimiento Semilla "es la demostración flagrante de la persecución política que hemos denunciado". "No les importa nada, y no se van a detener, pero nosotros tampoco nos detendremos, porque vamos a sembrar la semilla del cambio para que Guatemala florezca. Esa minoría corrupta no podrá frenar a todo un pueblo unido y lleno de esperanza", ha afirmado, según recoge la cadena TeleSur.



La Fiscalía de Guatemala ya había ordenado la descalificación de la candidatura electoral del Movimiento Semilla el pasado 12 de julio, pero la Corte de Constitucionalidad amparó al partido y anuló la decisión de la Fiscalía.

PURANOTICIA