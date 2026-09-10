Tribunal Supremo de España suspendió el derecho a votar de miles de ciudadanos nacionalizados

Los afectados son beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "ley de nietos", y que fue aprobada en octubre de 2022.
El Tribunal Supremo español suspendió el derecho al voto de miles de ciudadanos nacionalizados, en una decisión que ha generado polémica en el país europeo.
Los afectados son beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "ley de nietos", y que fue aprobada en octubre de 2022.
Esa normativa permite optar por la nacionalidad a los nacidos fuera de España que sean descendientes de exiliados durante el periodo de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
La normativa ha beneficiado ya a miles de ciudadanos de distintos países del mundo, incluyendo a varios de América Latina.
En la práctica, la decisión del Tribunal Supremo paraliza la inscripción inmediata de estos ciudadanos en el padrón electoral y los obliga a demostrar que son familiares de españoles exiliados para poder ejercer su derecho al sufragio.
Esto se da luego de que el tribunal acogiera parcialmente las medidas cautelares solicitadas en un recurso interpuesto por los partidos de ultraderecha Vox e Iustitia Europa, que buscan evitar que este grupo de españoles participe en los comicios generales de 2027.
Acusan al gobierno socialista de Pedro Sánchez de intentar abultar el padrón electoral para beneficio de su sector político, algo que ha sido desmentido por el líder de La Moncloa.
En el fallo conocido este jueves, el Tribunal Supremo argumenta que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".
Aquello, dice el auto, provocaría "un daño irreversible a la rectitud y corrección de aquel, toda vez que incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio".
De acuerdo con el diario español El País, la medida dejó en el aire el derecho al voto de cientos de miles de personas beneficiarias de la "ley de nietos".
Un total de 2,4 millones han solicitado la nacionalidad española acogiéndose a esta ley, según los últimos datos oficiales hasta el 31 de mayo pasado.
De ese total, 333.696 personas ya estaban inscritas en el registro electoral de extranjeros y otras 238.065 habían obtenido la nacionalidad y procesaban su ingreso al registro.
"El Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles", dijo el presidente Sánchez.
El mandatario aseguró -de acuerdo con la agencia de noticias EFE- que no quiere "ciudadanos de primera y de segunda", sino ciudadanos "todos de primera, con los mismos derechos".
En la práctica, el Tribunal Supremo paraliza la inscripción inmediata en el censo que regía hasta ahora y suspende el derecho a voto de quienes ya aparezcan o estén procesando su registro en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el padrón donde figuran los españoles que viven en el extranjero.
El organismo señala que solo mantienen el derecho al voto aquellos nacionalizados que puedan acreditar su condición "de hijo o nieto de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual, y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO