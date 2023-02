Tribunal francés aplazó nuevamente el juicio de apelación contra Nicolás Zepeda por crimen de Narumi Kurosaki

El tribunal de Vesoul, en Francia, anunció que el juicio de apelación contra Nicolás Zepeda por el homicidio de Narumi Kurosaki, fue suspendido debido a que el abogado defensor solicitó tiempo para poder leer el expediente del caso.

Este jueves se reanudaría la instancia judicial, tras ser suspendida durante dos días, luego que el juez leyera una carta del abogado Antoine Vey, en la que indicaba que Zepeda había rechazado su representación.

El magistrado ofreció en ese momento a la abogada de oficio, Catherine Bresson, pero esta también fue rechazada por el chileno, por lo que se entregó un plazo de 48 horas para que el imputado definiera un defensor.

Finalmente, Zepeda decidió que su representante sea el abogado Renaud Portejoie, quien este jueves pidió el sobreseimiento del juicio, apelando a que tuvo acceso a "el expediente el miércoles por la mañana".

Desde la fiscalía señalaron que pueden otorgar un nuevo plazo hasta el lunes, a lo que el abogado defensor respondió que "no tengo tiempo para leer el expediente. No lo tengo hoy y no lo tendré el lunes. Hay entre 8.000 y 10.000 números procesales".

En esta línea, el juez señaló que "es un hecho que el procedimiento es particularmente denso y que se necesita un tiempo significativo para su aprehensión", destacando que la decisión del "sobreseimiento del caso no afectará a la justicia".

Hasta el momento, el tribunal no ha establecido una nueva fecha para reiniciar el juicio de apelación.

Cabe recordar que, si bien, Zepeda espera revertir la decisión de la justicia francesa, también podría arriesgar una cadena perpetua. El jurado estará compuesto por 3 jueces y 9 ciudadanos, mientras que el veredicto se sabrá a más tardar el 8 de marzo.

El acusado fue declarado culpable en abril de 2022 tras un extenso proceso, que contó con varias pruebas y testigos. El cuerpo de Narumi, de 21 años al momento de su desaparición, nunca ha sido hallado.

PURANOTICIA