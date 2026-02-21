Tres muertos deja nuevo ataque de EE.UU. contra narcolancha en el Océano Pacífico

Un nuevo ataque ejecutado por fuerzas estadounidenses en el océano Pacífico oriental dejó al menos tres personas fallecidas, luego de que una presunta narcolancha fuera atacada en el marco de las operaciones antidrogas impulsadas por Washington.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, la acción ocurrió el 20 de febrero y fue realizada bajo la dirección de su comandante, el general Francis L. Donovan, como parte de un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

A través de redes sociales, el mando militar indicó que se trató de un “ataque cinético letal” contra una embarcación que, de acuerdo con informes de Inteligencia, era operada por Organizaciones Terroristas Designadas y se desplazaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico.

Durante el desarrollo de la operación, tres hombres catalogados como “narcoterroristas” perdieron la vida, mientras que el Comando Sur aseguró que ningún integrante de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido en el procedimiento.

Este nuevo episodio se enmarca dentro de la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva militar iniciada por Estados Unidos en septiembre del año pasado, que ha dejado más de un centenar de muertos, según cifras recopiladas por organismos internacionales.

La estrategia ha generado fuertes cuestionamientos desde la Organización de las Naciones Unidas, que ha advertido que estas acciones podrían no respetar los Derechos Humanos, alimentando la polémica internacional en torno al uso de fuerza letal en operativos antidrogas fuera del territorio estadounidense.

PURANOTICIA