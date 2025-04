Tres claves para entender el caso del salvadoreño que el gobierno de Trump deportó "por error" a la cárcel de Bukele

Ábrego García no ha sido acusado de tener vínculos con las pandillas.

Bukele dijo este lunes en un encuentro que mantuvo con Trump en la Casa Blanca que no enviaría de vuelta a Ábrego García porque "no nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país", a pesar de que no se han visto pruebas que vinculen al joven con el terrorismo.