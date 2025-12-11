Tras recibir el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado asegura que espera regresar a Venezuela

La opositora María Corina Machado ha asegurado este jueves que tiene la intención de volver a Venezuela después de haber sido galardonada en la víspera con el Premio Nobel de la Paz en la capital de Noruega, Oslo.

Machado llegó a Oslo tras cerca de un año en paradero desconocido en el país sudamericano a raíz de las elecciones presidenciales celebradas en 2024, en las que su candidatura fue rechazada, por lo que la oposición respaldó a Edmundo González como aspirante.

Junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, la líder aseguró que "no cree" que las autoridades venezolanas supieran dónde se encontraba durante este periodo. "Ciertamente, hubieran hecho todo lo posible para impedir que viniera", ha destacado, antes de agregar que "cuando vuelva" al país, "si el régimen sigue en el poder", volverá a "estar con su gente". "No sabrán dónde estoy", ha destacado.

Así, ha relatado que llevaba "semanas" pensando en su posible reencuentro en Oslo con su familia con motivo de la ceremonia de entrega del galardón, para la que no llegó a tiempo. "Soy una de las millones de madres que están deseando abrazando a sus hijos. Les prometí que vendría aquí en su nombre para recibir el premio y que les llevaría de vuelta ese premio", ha reiterado, sin pronunciarse sobre cuándo podría tener lugar ese retorno.

"Cuando luchas por la libertad, luchas por la humanidad", ha explicado. "Cuando ganemos, que lo haremos, seremos un ejemplo extraordinario para los países que no tienen libertad", ha dicho Machado, quien ha insistido en que tanto ella como sus seguidores decidieron "luchar hasta el final y Venezuela será libre".

Preguntada sobre si respalda una posible invasión estadounidense de Venezuela, Machado ha respondido que "Venezuela ya ha sido invadida" por "agentes rusos, agentes iraníes y grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente, coordinados con el régimen". "Hay guerrillas colombianas, cárteles de drogas", ha denunciado, antes de afirmar que estos grupos se dedican también "al tráfico de personas y la prostitución".

"Esto ha convertido Venezuela en el centro del crimen de América", ha sostenido la opositora, quien ha argüido que "lo que sostiene al régimen es un sistema represor muy bien financiado" con "fondos que vienen del tráfico de drogas, el mercado negro de petróleo, el tráfico de armas y tráfico de personas". "Hay que cortar esos flujos", ha reclamado.

"Una vez que pase y se debilite la represión, se acabó. Es lo que le queda al régimen, la violencia y terror", ha manifestado Machado, quien ha pedido a la comunidad que "corte esas fuentes". "Los otros regímenes que apoyan a Maduro y la estructura criminal son muy activos y han convertido en Venezuela en el centro de sus operaciones en América Latina", ha ahondado.

NORUEGA, UN EJEMPLO

Por ello, ha reseñado que, una vez Venezuela "sea libre" el país "será convertido en una oportunidad para la democracia". "La democracia es un sistema que permite que haya paz en una sociedad, pero no puede haber democracia sin libertad y la libertad es una decisión individual, una decisión racional", ha defendido.

"Es la suma de las decisiones conscientes las que generan un 'ethos' colectivo que crea la fuerza, el poder y la valentía para luchar por la libertad y defenderla cuando la tienes. El valor llega de las cosas que verdaderamente importan en la vida, las cosas que amas. Cuando sientes que esas cosas están en peligro, la valentía aumenta. Por eso estoy convencida de que la paz es a fin de cuentas un acto de amor", ha expresado.

"Es lo que me ha traído aquí. El amor de millones de venezolanos por nuestro país, nuestra libertad y nuestros hijos", ha enumerado, antes de prometer que trabajará para lograr "un país en el que se pueda vivir con dignidad, justicia y la responsabilidad que va asociada a la libertad".

Machado ha expresado además su "gran admiración" por la democracia de Noruega y ha apuntado que ambos países "comparten recursos dados por la naturaleza". "Admiramos la forma en la que esta sociedad los ha usado en beneficio de su pueblo, lo contrario de lo que ha pasado en Venezuela", ha trasladado a Store.

"Tenemos que aprender y hemos usado a Noruega como ejemplo muchas veces durante estas décadas. Convertiremos a Venezuela en ese nudo energético, tecnológico y democrático de América. Contamos con ustedes. Espero con ansia el día en el que les acogeremos en un país brillante, democrático y libre, y eso es algo que pasará pronto", ha cerrado.

