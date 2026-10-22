Transportistas italianos mantienen bloqueos en el sur por el alza del diésel y generan desabastecimiento en Nápoles

Los transportistas italianos mantuvieron este jueves los bloqueos de carreteras en distintas zonas del sur del país, con el objetivo de conseguir ayudas suficientes para mitigar el impacto del aumento del precio del diésel en el sector. La movilización continúa mientras sindicatos y camioneros consideran insuficientes las propuestas del Gobierno para hacer frente a la crisis.

Los bloqueos y las protestas persisten en las regiones de Campania y Calabria, donde las principales carreteras llevan varios días afectadas. La situación ha provocado problemas de desabastecimiento en tiendas y supermercados, especialmente en la ciudad de Nápoles.

Pese a las promesas realizadas esta semana por el vice primer ministro y titular de Transporte, Matteo Salvini, las manifestaciones continúan en gran parte de las zonas afectadas desde el inicio de las movilizaciones. Sin embargo, los bloqueos han disminuido en regiones como Apulia, Molise y Sicilia.

Está previsto que el Consejo de Ministros se reúna durante la mañana para aprobar una serie de decretos, entre ellos uno destinado a abordar también la situación de los agricultores. El encuentro podría permitir la asignación de más de 500 millones de euros para hacer frente a la crisis del combustible.

El martes, Salvini aseguró que el Gobierno mantenía conversaciones con organizaciones de transportistas mientras avanzaban los bloqueos, con el propósito de encontrar una solución a la brevedad. "Lo que podemos decir a los muchos transportistas que nos están siguiendo en directo ahora mismo es que liberaremos los fondos que ya existen y, si es posible, añadiremos más", afirmó entonces, atribuyendo los retrasos en la ejecución de las ayudas a "regulaciones europeas".

Los bloqueos, que han generado importantes retenciones de tráfico, escasez de combustible y desabastecimiento de alimentos en el sur del país, se desarrollan en paralelo a las protestas contra el alto costo de la vida y la crisis de la vivienda. Este escenario también ha llevado a las autoridades a desplegar a 500 militares en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, para hacer frente a los disturbios y saqueos.

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