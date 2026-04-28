"Traición, engaño y ambición desenfrenada": por qué Elon Musk y Sam Altman pasaron de ser amigos a enfrentarse en los tribunales

"Y es precisamente eso lo que hace tan fascinante observar su choque".

Un jurado compuesto por nueve personas, que prestaron juramento el lunes, ayudará a determinar el desenlace bajo la supervisión de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, una magistrada que prometió que la inmensa riqueza, el poder y la fama que Musk y Altman traen consigo al tribunal federal de Oakland no les otorgarán "ningún trato especial" .

Musk también demandó a OpenAI y a su cofundador y presidente, Greg Brockman, así como a Microsoft, a la que acusa de haber colaborado en el plan para monetizar la empresa.

Musk reclama miles de millones de dólares en lo que sus abogados denominan "beneficios ilícitos" , fondos que él desea que se destinen a financiar el brazo sin fines de lucro de OpenAI.

También exige una reestructuración en la compañía que incluya la destitución de Altman.

OpenAI sostiene que las motivaciones de Musk radican en la envidia y en el arrepentimiento por haberse desvinculado de la empresa.

Mientras la carrera hacia la inteligencia artificial general (AGI) avanza a toda máquina, OpenAI acusa a Musk de intentar sabotear a uno de sus principales rivales.

LOS ORÍGENES DE LA DISPUTA

Musk y Altman cofundaron OpenAI en 2015 como una organización sin fines de lucro, con la misión de garantizar que la AGI beneficiara a toda la humanidad.

La AGI se define, en términos generales, como una inteligencia artificial que supera a la inteligencia humana.

En el momento de la fundación de OpenAI, Musk brillaba ya como una estrella con todo su esplendor.

Era ampliamente considerado un tecnólogo incansable que, al frente de Tesla, logró llevar los vehículos eléctricos al gran público, al tiempo que desarrollaba una revolucionaria tecnología de cohetes reutilizables en SpaceX.

Altman, por su parte, era una figura muy conocida dentro de Silicon Valley, aunque no fuera de sus fronteras.

Desde su posición al frente de la influyente incubadora tecnológica Y Combinator, sus declaraciones —publicadas en Twitter con un tono casi oracular— eran devoradas con avidez por los fundadores de emprendimientos emergentes.

Musk y Altman fueron presentados por un inversor de Silicon Valley en 2012. Altman, que aún rondaba la veintena, era 14 años más joven que Musk y acabaría presentándole la idea de OpenAI al jefe de Tesla y SpaceX.

Desarrollar la IA de manera responsable constituía una parte fundamental de esa propuesta.

En el marco de OpenAI, ambos fueron colaboradores cordiales, unidos por la creencia compartida en el potencial de esta tecnología.

Durante una aparición conjunta en una conferencia en 2015, Musk afirmó que la IA era la tecnología que "más podría cambiar a la humanidad", aunque añadió que resultaba "realmente turbia" y estaba "plagada de dificultades".