Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas, cinco de ellas niños

Un brutal ataque con arma blanca ocurrido en el norte de Surinam dejó nueve personas fallecidas, entre ellas cinco niños, generando profunda conmoción en el país sudamericano. El hecho se registró durante la noche del sábado al domingo en el municipio de Commewijne, ubicado al este de la capital, Paramaribo.

De acuerdo con información policial, el agresor es un hombre de 43 años, quien habría iniciado el ataque tras una disputa telefónica con su esposa, de quien se encontraba separado. En ese contexto, el sujeto asesinó a cuatro de sus hijos, cuyas edades fluctuaban entre los cinco y 15 años, al interior de su domicilio.

Una quinta hija, de 16 años, logró escapar gravemente herida y pedir auxilio a vecinos del sector, lo que permitió dar alerta a las autoridades. Sin embargo, antes de ser detenido, el individuo continuó su ataque desplazándose por la comunidad de Richelieu, donde apuñaló a varias personas.

Según confirmó la Policía de Surinam, el agresor ingresó a distintas viviendas del sector, provocando la muerte de cinco vecinos, entre ellos otro menor de edad, elevando a nueve el número total de víctimas fatales.

Personal de la Policía de la Región Oriental logró finalmente interceptar al sospechoso, debiendo utilizar armas de fuego para reducirlo, hiriéndolo en una pierna. El sujeto permanece hospitalizado bajo custodia policial, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias de este crimen de extrema violencia.

PURANOTICIA