Tragedia en Ecuador: Sacerdote pierde la vida en plena misa al ser aplastado por una cruz

Una verdadera tragedia fue la que ocurrió al interior de una iglesia en Guayaquil, Ecuador, donde un sacerdote perdió la vida luego de que una gran cruz se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa.

La víctima fatal corresponde a Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, ubicada en la Vicaría Centro de la ciudad ecuatoriana.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde de este sábado 17 de octubre, cuando el religioso se encontraba celebrando la Eucaristía, instancia en que la cruz se desprendió y cayó sobre su cabeza, lo que finalmente le provocó la muerte.

Todo quedó registrado en video, debido a que la ceremonia estaba siendo transmitida en vivo a través de redes sociales.

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, expuso la Arquidiócesis de Guayaquil al confirmar la muerte del sacerdote.

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