Tiroteo en una iglesia de Hamburgo deja al menos seis personas fallecidas y varias heridas

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas luego de que una o varias personas abrieran fuego contra un grupo de personas en un centro para testigos de Jehová en el distrito Groß Borstel de Hamburgo, Alemania.

El o los atacantes se dieron a la fuga, según informó el medio Focus Online, mientras que pa policía dijo que aún no hay señales de los prófugos responsables del hecho.

Las autoridades de Hamburgo llamaron a la población para evitar la zona y facilitar así las labores de los cuerpos de seguridad.

"Hasta el momento, no hay información fiable sobre el móvil del crimen. No compartas suposiciones no confirmadas y/o difundas rumores", escribió la Policía de Hamburgo en Twitter.

La aplicación de advertencia Nina informó: “Hoy, alrededor de las 9 p.m., uno o más perpetradores dispararon contra personas en una iglesia”.

“Todos los muertos tienen heridas de bala”, dijo un vocero policial.

(Imagen: @InfosFrancaises)

