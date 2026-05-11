Tirador de la Casa Blanca se declara “no culpable” de intentar asesinar al presidente Trump

Cole Allen, detenido por disparar durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca celebrada a finales de abril, ha negado este lunes todos los cargos de los que está acusado, incluido el de intento de asesinato al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El docente californiano, de 31 años, formalizó su postura ante un tribunal federal de la capital estadounidense, según los reportes entregados por la cadena NBC News.

Además de la acusación por intento de magnicidio, el profesor enfrenta cargos por el transporte interestatal de armamento y el uso de armas de fuego en la ejecución de un delito violento. A este expediente se sumó recientemente una nueva imputación por agredir a un agente del Servicio Secreto utilizando un arma mortal, conforme a lo determinado la semana pasada por un gran jurado federal en Washington.

Allen, quien podría ser sentenciado a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable, portaba un importante arsenal al momento de su captura tras el tiroteo del 25 de abril. El incidente generó una crisis de seguridad que obligó a las fuerzas especiales a evacuar de emergencia al mandatario del recinto.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la fiscalía para solicitar su detención preventiva, el sospechoso estaba en posesión de una escopeta de bombeo calibre 12, una pistola semiautomática calibre 38 y tres armas blancas. Estos elementos fueron clave para sustentar la peligrosidad del imputado durante las audiencias preliminares.

La investigación, respaldada por una declaración jurada del FBI, detalla que Allen realizó un extenso viaje en tren desde Los Ángeles, pasando por Chicago, hasta arribar a Washington entre el 21 y el 24 de abril. Una vez en la capital, se registró en el hotel Hilton, lugar donde estaba programado el desarrollo del evento que terminó en el violento suceso.

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