Terremoto magnitud 7.3 sacude el suroeste de México y activan alerta de tsunami

Un sismo de magnitud preliminar 7,3 sacudió este viernes la costa suroeste de México, según informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo que además emitió una alerta de tsunami tras el movimiento telúrico.

El terremoto se registró cerca de las 09:48 horas de Chile y tuvo un hipocentro a aproximadamente 10 kilómetros de profundidad, afectando principalmente a la zona de Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera ubicada en la costa del Pacífico mexicano, a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Tras el sismo, el secretario de la Marina de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, entregó un primer balance y señaló que hasta el momento no existen reportes de daños de gravedad.

La autoridad indicó que se mantienen las medidas preventivas debido a la posible variación del nivel del mar, recomendando a la población extremar precauciones, ya que se espera un aumento de las aguas costeras cercano a medio metro, aunque afirmó que "no hay ningún problema".

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante las próximas horas se entregará un comunicado oficial con información actualizada sobre el movimiento telúrico y sus posibles efectos.

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