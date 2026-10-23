Terremoto en China dejó 16 personas fallecidas, 65 heridas y cerca de 12.500 evacuadas

16 fallecidos, 65 heridos y cerca de 12.500 personas evacuadas fue el saldo que dejó el terremoto de magnitud 7 registrado el jueves en la región china de Tíbet.

Este nuevo balance del centro de mando de Emergencias aumenta en 32 los heridos anteriormente informados. De los 65 registrados ahora, 11 presentan lesiones de gravedad y 54 leves.

Además, el sismo, que tuvo su epicentro en el condado de Baqing, en la ciudad-prefectura de Nagqu, causó daños en 339 viviendas, aunque la evaluación integral de los daños, las operaciones de salvamento y el reasentamiento de los residentes afectados continúan desarrollándose.

En cuanto a las evacuaciones, las autoridades emprendieron una intensa campaña de evacuación que a las 10 de la mañana de este viernes incluye ya a 12.489 personas, según detalló el centro de mando de Emergencias regional.

PURANOTICIA