Talibanes se abren al diálogo con Pakistán tras escalada de violencia y declaración de “guerra abierta”

Las autoridades instauradas por los talibanes en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 mostraron este viernes su disposición a "un diálogo" para resolver su conflicto con Pakistán, tras una nueva oleada de enfrentamientos que dejó decenas de muertos.

"Siempre hemos insistido en una solución pacífica y queremos que el problema sea resuelto a través del diálogo", dijo el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, quien resaltó que Kabul "Busca unas relaciones buenas y positivas con los países y con todos los países del mundo".

Así, defendió que "el Emirato Islámico siempre ha intentado lograr seguridad y estabilidad en la región y no busca dañar a ningún país". "A partir de esta política, lanzamos una ofensiva larga, dura y decisiva contra Estado Islámico, salvando no solo a Afganistán, sino a toda la región de una grave amenaza de seguridad", argumentó.

Muyahid hizo hincapié en que Afganistán "no ha atacado a nadie" e insistió en que Kabul ha trasladado a sus vecinos y a la comunidad internacional que el país "no será usado contra ningún país, un compromiso que se mantiene a día de hoy", ante las denuncias de Pakistán por el supuesto uso de suelo afgano por el grupo Tehri-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

"Nuestra política exterior está basada en el respeto mutuo y no queremos dañar a nadie", indicó, antes de reiterar que "la guerra civil" en Pakistán "es un asunto interno". "No es algo nuevo. La guerra entre TTP y el Ejército de Pakistán lleva activa cerca de 20 años", ha dicho, antes de subrayar que "no es razonable que Pakistán imponga a Afganistán un problema antiguo e interno", según informó el medio oficial de los talibán Alemarah.

De esta forma, lamentó que "Pakistán intente imponer a Afganistán sus tensiones internas" y denunció que "no es la primera vez que invade y viola el espacio aéreo afgano, bombardeando zonas residenciales".

"Han muerto civiles inocentes, niños y mujeres, lo que es una clara violación del Derecho Internacional", remarcó.

El portavoz de los talibanes reiteró que Kabul "siempre ha intentado resolver el problema a través del diálogo y el entendimiento" y acusó a Islamabad de no buscar esta vía. "Ahora hemos ejercido nuestro derecho a la legítima defensa", puntualizó, antes de insistir en la necesidad de una solución diplomática al contencioso.

El Gobierno de Pakistán declaró a primera hora de este viernes una "guerra abierta" con los talibanes tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" de TTP y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

