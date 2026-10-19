Supremo Tribunal de Brasil recibe nueva investigación contra Flávio Bolsonaro por sospechas de lavado de dinero

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil recibió un nuevo expediente de la Policía Federal (PF) relacionado con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato a la Presidencia, en el marco de sospechas de lavado de dinero.

Según publicaron los medios brasileños Estadão y Folha de S.Paulo, la investigación apunta a las relaciones entre el parlamentario y el abogado Willer Tomaz, quien también es objeto de indagatorias por presuntos movimientos de capitales vinculados al sector de las apuestas.

El expediente llegó al máximo tribunal el pasado 8 de octubre y, mediante sorteo, quedó asignado al juez Alexandre de Moraes, quien también estuvo a cargo de la investigación que terminó con la condena de Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.

De acuerdo con Estadão, fuentes con conocimiento de las diligencias señalaron que Flávio Bolsonaro ya estaría siendo investigado en este nuevo caso. Debido a su condición de senador y al fuero que le corresponde, los antecedentes fueron remitidos al Supremo Tribunal Federal.

Entre los elementos mencionados en el expediente figuran registros de fiestas, encuentros y reuniones entre el parlamentario y Willer Tomaz, además de pagos de viajes para el senador y una presunta conexión con una cuenta bancaria de la empresa Alcazar Holding, en la que Flávio Bolsonaro habría figurado como "usuario maestro".

FINANCIAMIENTO DE PELÍCULA

El senador también enfrenta cuestionamientos por una solicitud de fondos al empresario Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, entidad que fue disuelta tras una trama que incluyó acusaciones de fraude y falsedad documental.

Los recursos estarían relacionados con la película Dark Horse, producción centrada en la figura de Jair Bolsonaro, quien fue condenado por su participación en un intento de golpe de Estado.

Por otra parte, Alexandre de Moraes también estuvo a cargo del proceso que terminó con la condena de Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, a cuatro años y dos meses de prisión por intentar coaccionar a jueces y promover desde Estados Unidos sanciones contra Brasil para obstaculizar la causa judicial contra su padre.

DEFENSA DE BOLSONARO

Tras la publicación de los antecedentes, el equipo legal de Flávio Bolsonaro cuestionó la cobertura de Estadão y negó que el senador esté siendo investigado formalmente por el Supremo Tribunal Federal.

"La información publicada es errónea", sostuvo la defensa, que también criticó que se presentara el expediente como una nueva investigación cuando, según su versión, se trata de un documento recién registrado y que aún está pendiente de análisis.

"Presentar como una 'nueva investigación' lo que no es más que un expediente recién registrado y pendiente de análisis, distorsiona la realidad e induce a error al lector", agregó el equipo jurídico.

De esta manera, mientras los medios brasileños reportan que el expediente contiene antecedentes sobre los vínculos del senador con el abogado Willer Tomaz, su defensa insiste en que la existencia del documento no significa que su representado esté formalmente bajo investigación del máximo tribunal.

PURANOTICIA